2020-08-05T00:43:03+03:00
Общество

В Приморье ищут пропавшего без вести 16-летнего Вадима Батракова

Последний раз подростка видели в пгт. Новошахтинский
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Ориентировка на пропавшего подросткаОриентировка на пропавшего подростка
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В Приморье пропал без вести 16-летний Вадим Батраков. Последний раз подростка видели 4 августа в пгт. Новошахтинский Михайловского района.

Известно, что 4 августа примерно в 15:00 Вадим ушёл из КГКУ ЦССУ. Он никому не сообщил, куда именно он направляется, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид подростку 16 лет, рост около 165 см., среднего телосложения, волосы светлые. В день пропажи был одет в зелёную пятнистую толстовку, тёмные штаны, тёмные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам:

8 (42346) 2 – 31 – 02 – ОМВД России по Михайловскому району или 102– полиция;

8 962 334 51 07, 8 914 721 22 32 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Приморье ищут пропавшего без вести 16-летнего Вадима Батракова
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