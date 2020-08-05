2020-08-05T02:32:02+03:00
Общество

В Приморье муниципальный чиновник с сообщниками нелегально завладели 5 квартирами

Мошенники обманули людей, которые должны были получить новое жилье взамен ветхого и аварийного
Никита СЕРГЕЕВ
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Суд приговорил фигурантов уголовного дела на срок от 4 лет до 4 лет 6 месяцев в колонии общего режимаСуд приговорил фигурантов уголовного дела на срок от 4 лет до 4 лет 6 месяцев в колонии общего режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Артемовский городской суд в Приморье вынес приговор по уголовному делу бывшему муниципальному служащему и трем его подельникам. В зависимости от роли и степени участия они осуждены по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

С 2011 года по 2016 год сотрудник отдела учета и распределения жилья администрации Артема вместе со своим братом и двумя сообщниками приобрели в собственность муниципальные квартиры, предназначенные для переселения из ветхого и аварийного жилья. Сделано это было с нарушением закона. В результате местному бюджету и потерпевшим причинен ущерб в размере более 11,4 миллиона рублей.

Махинаторы обманули людей, живших в аварийных домах, сказав, что переселят их в благоустроенные квартиры. Получив от граждан доверенности, жулики оформили на свои имена пять муниципальных квартир, пригодных для переселения, а затем приватизировали их. Какие-то из квартир участники группы продали или передали своим родственникам, а в каких-то проживали лично.

Суд приговорил фигурантов уголовного дела к лишению свободы на срок от 4 лет до 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Один из участников группы, дававший изобличающие виновных показания, получил 3 с половиной года условно с установлением испытательного срока. Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание — штраф на общую сумму 950 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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