Во Владивостоке под дулом пистолета у 19-летнего парня отобрали паспорт, мобильник и деньги
Инспекторы патрульно-постовой службы полиции во Владивостоке по подозрению в причастности к совершению разбойного нападения задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя.
К 19-летнемуо владивостокцу недалеко от остановки общественного транспорта «Дальпресс» подошел незнакомый мужчина и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрал паспорт, мобильный телефон премиум-класса и деньги, после чего скрылся. Но ограбленный парень запомнил и смог описать внешность напавшего. Ориентировка с приметами злоумышленника отправили наружным нарядам полиции и вскоре он был задержан. В ходе личного досмотра обнаружен пневматический пистолет, а также украденный мобильный телефон. Мужчина сознался в преступлении.
Разбойное нападение произошло во Владивостоке среди бела дня.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». По этой статье можно лишиться свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU