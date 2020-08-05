Во Владивостоке под дулом пистолета у 19-летнего парня отобрали паспорт, мобильник и деньги

5 Авг. 2020 2020-08-05T03:21:26+03:00

У 36-летнего ранее судимого местного жителя был найден пневматический пистолет. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

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Инспекторы патрульно-постовой службы полиции во Владивостоке по подозрению в причастности к совершению разбойного нападения задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя.

К 19-летнемуо владивостокцу недалеко от остановки общественного транспорта «Дальпресс» подошел незнакомый мужчина и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрал паспорт, мобильный телефон премиум-класса и деньги, после чего скрылся. Но ограбленный парень запомнил и смог описать внешность напавшего. Ориентировка с приметами злоумышленника отправили наружным нарядам полиции и вскоре он был задержан. В ходе личного досмотра обнаружен пневматический пистолет, а также украденный мобильный телефон. Мужчина сознался в преступлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794439" frameborder="0"></iframe> Разбойное нападение произошло во Владивостоке среди бела дня.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». По этой статье можно лишиться свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU