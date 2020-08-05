40-летний мотоциклист вылетел с ночной дороги во Владивостоке

5 Авг. 2020 2020-08-05T04:00:30+03:00

Около часа ночи мотоцикл на ул. 50 лет ВЛКСМ совершил съезд с дороги. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

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Во Владивостоке 5 августа произошло ДТП с участием мотоциклиста. Около часа ночи двухколесный транспорт ехал по улице 50 лет ВЛКСМ в направлении улицы Коммунаров, когда в районе дома № 20 водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Машина буквально влетела в гараж, находящийся недалеко от трассы. От полученных травм 40-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.

Машина буквально влетела в гараж, находящийся недалеко от трассы. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, на момент ДТП водитель транспортного средства был в мотошлеме. Водительский стаж погибшего — 14 лет. В этом году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU