2020-08-05T04:00:30+03:00
Общество

40-летний мотоциклист вылетел с ночной дороги во Владивостоке

Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Около часа ночи мотоцикл на ул. 50 лет ВЛКСМ совершил съезд с дороги. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по ВладивостокуОколо часа ночи мотоцикл на ул. 50 лет ВЛКСМ совершил съезд с дороги. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку
Изменить размер текста:

Во Владивостоке 5 августа произошло ДТП с участием мотоциклиста. Около часа ночи двухколесный транспорт ехал по улице 50 лет ВЛКСМ в направлении улицы Коммунаров, когда в районе дома № 20 водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Машина буквально влетела в гараж, находящийся недалеко от трассы. От полученных травм 40-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.

Машина буквально влетела в гараж, находящийся недалеко от трассы. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Машина буквально влетела в гараж, находящийся недалеко от трассы. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, на момент ДТП водитель транспортного средства был в мотошлеме. Водительский стаж погибшего — 14 лет. В этом году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке разыскивают мужчину, подозреваемого в краже
В бухте Патрокл во Владивостоке ночью сотрудники МЧС спасли женщину
Сбербанк запускает моментальные страховые выплаты при задержке рейса
Не дать отрезать от «большой земли»: губернатор Приморья распорядился о дорогах во время тайфуна
От «Перевала» до «Зари»: еще один металлический барьер появится во Владивостоке
Ровно 100: новые инфицированные COVID-19 в Приморье за сутки
Юниоры-спидвеисты из Владивостока одержали победу в Тольятти
40-летний мотоциклист вылетел с ночной дороги во Владивостоке
Во Владивостоке под дулом пистолета у 19-летнего парня отобрали паспорт, мобильник и деньги
В Приморье муниципальный чиновник с сообщниками нелегально завладели 5 квартирами
В Приморье ищут пропавшего без вести 16-летнего Вадима Батракова
В Дальнереченской городской больнице открылось шестое по счету отделение гемодиализа в Приморье
Экстренное предупреждение: спасатели советуют остаться дома из-за опасных погодных явлений
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 5 августа 2020: морось, ливни и туман
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к рейтингу
Теплые и «умные» остановки украсят приморскую столицу
Владивостокский музей отсудил у московской компании 60 миллионов рублей
Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы по инновациям в цифровом банкинге
Во Владивостоке началась полная реконструкция стадиона «Авангард»
Саперы Восточного военного округа взрывают здания в Приморье
Губернатор объявил "режим боевого дежурства": к Приморью приближается тайфун
В Уссурийске почти 4 сотни квартир микрорайона «Радужный» подключили к магистральному газу
График отключения горячей воды во Владивостоке с 10 по 17 августа - I этап
Резерв средств защиты и лекарств создан Минздравом Приморья на случай второй волны COVID-19
Покупки и еда онлайн: популярность Интернет-магазинов в Приморье снова растет
Мужчина, убежавший в Приморье из психоневрологического интерната, найден мертвым