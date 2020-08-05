Ровно 100: новые инфицированные COVID-19 в Приморье за сутки

5 Авг. 2020 2020-08-05T04:54:17+03:00

В Приморском крае вылечились от коронавируса 5700 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В крае продолжают лечение около 1500 пациентов с коронавирусом

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По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, за сутки выявлено еще 100 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 7316 человек. Темп прироста на сегодня — 1,4%.

— Продолжают лечение около 1,5 тысячи пациентов, из них 54 — в тяжелом состоянии. За сутки выписаны из больниц 130 человек, всего с начала эпидемии — 5700, — уточнила главный санитарный врач региона.

Губернатор вновь обратил внимание глав муниципалитетов, что инфекция распространяется по всему краю, и соблюдение требований Роспотребнадзора остается неукоснительным.

— По всем выявленным случаям незамедлительно выявляйте круг общения заболевшего, обрабатывайте подъезды, усильте тестирование, особенно на крупных предприятиях, подключайте мобильный мониторинг больных. И, безусловно, необходима усиленная работа административных комиссий, особенно, когда сняты ограничения на работу торговых объектов, — обозначил Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU