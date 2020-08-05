2020-08-05T05:12:38+03:00
Общество

От «Перевала» до «Зари»: еще один металлический барьер появится во Владивостоке

Ограждение устанавливают на участке длинной три километра вдоль улицы Маковского
Никита СЕРГЕЕВ
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Барьер установят от остановки общественного транспорта «Перевал» до «Фабрики Заря».Барьер установят от остановки общественного транспорта «Перевал» до «Фабрики Заря».Фото: Администрация Владивостока
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Металлическое барьерное ограждение начали устанавливать во Владивостоке на улице Маковского. Преграда для автомобилей появится от остановки общественного транспорта «Перевал» до «Фабрики Заря». В связи с работами введены временные ограничения движения по крайним левым полосам по обоим направлениям.

Введены временные ограничения движения по крайним левым полосам по обоим направлениям. Фото: Администрация Владивостока

Введены временные ограничения движения по крайним левым полосам по обоим направлениям.Фото: Администрация Владивостока

«До начала ремонта здесь было бетонное ограждение, часть которого уже не подлежало восстановлению. Было принято решение об установке нового ограждения, отвечающего всем современным требованиям организации безопасности дорожного движения», — сообщили представители городского управления дорог и благоустройства.

Новое ограждение отвечает современным требованиям организации безопасности дорожного движения Фото: Администрация Владивостока

Новое ограждение отвечает современным требованиям организации безопасности дорожного движенияФото: Администрация Владивостока

Улица Маковского в этом году комплексно ремонтируют благодаря полученным администрацией города Владивостока субсидиям от Минвостокразвития. Работы производит подрядная компания «СПЕЦСУ». Уже завершается обустройство системы ливневой канализации, был уложен в два слоя новый асфальт на проезжей части, подходит к концу ремонт тротуара по направлению выезда из города. По информации пресс-службы администрации города, предстоит асфальтирование примыканий, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Работы производит подрядная компания «СПЕЦСУ». Фото: Администрация Владивостока

Работы производит подрядная компания «СПЕЦСУ».Фото: Администрация Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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