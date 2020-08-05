2020-08-05T05:49:21+03:00
Общество

Не дать отрезать от «большой земли»: губернатор Приморья распорядился о дорогах во время тайфуна

Вероятная непогода не должна прервать транспортное сообщение между населенными пунктами края
Никита СЕРГЕЕВ
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Губернатор Приморья распорядился не допустить ситуаций, когда территории оказываются отрезаны от «большой земли»Губернатор Приморья распорядился не допустить ситуаций, когда территории оказываются отрезаны от «большой земли»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратил особое внимание глав муниципальных образований на обеспечение во время тайфуна транспортного сообщения между населенными пунктами региона. Он призвал не допустить ситуаций, когда отдельные территории оказываются отрезаны от «большой земли».

— Мы должны подготовиться, находиться на местах и оперативно реагировать. Все уязвимые места вы знаете. Заблаговременно с подрядными организациями обеспечьте связь, проверьте наличие дежурных водителей, механизаторов на технике. Глава района распоряжается всеми силами и средствами, которые есть на территории муниципального образования или городского округа, — обратился Кожемяко к главам муниципалитетов.

Глава региона поручил расставить людей и технику по дорогам, связывающим населенные пункты и при возникновении угрозы размыва мостов быстро вскрывать дорожное полотна для пропуска воды. После чего должна происходить обратная засыпка, укладка труб для водоотвода.

— Также должны быть организованы дежурные группы, которые быстро отреагируют на необходимость расчистки улиц от поваленных деревьев, — сказал губернатор.

Олег Кожемяко подчеркнул, что следует быть готовыми к наихудшему сценарию развития событий, несмотря на вероятность прохождения циклона вдали от территории Приморья.

По данным синоптиков, сильные дожди могут начаться в Приморье уже в ночь со среды на четверг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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