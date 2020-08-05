В бухте Патрокл во Владивостоке ночью сотрудники МЧС спасли женщину
5 августа во Владивостоке в два часа ночи в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение очевидца о том, что женщина 1979 года рождения пошла купаться в бухте Патрокл, уплыла далеко от берега и стала звать на помощь.
Для поиска и спасения на воде к месту происшествия была направлена группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России. Спасатели нашли женщину и доставили на берег. Состояние здоровья спасенной оказалось удовлетворительным, от медицинской помощи гражданка отказалась.
По данным пресс-службы ведомства, к спасательной операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники, в том числе от МЧС России 2 человека и 1 плавсредство.
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ИСТОЧНИК KP.RU