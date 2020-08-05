Во Владивостоке разыскивают мужчину, подозреваемого в краже
Полиция Владивостока разыскивает мужчину, подозреваемого в квартирной краже. Преступление произошло в районе дома 40А на улице Александровича. Неизвестный мужчина незаконно проник в жилище и похитил сумку, в которой находились 53000 рублей и личные документы.
По данным пресс-службы УМВД России по Владивостоку, подозревается: мужчина 25-35 лет, рост 170-180 см., среднего телосложения, короткостриженый, волосы светлые.
Был одет: кроссовки светло-серые с белой подошвой, темно-синие камуфляжные штаны, темная футболка, кожаная куртка с манжетами на рукавах и резинкой на поясе, также может быть в камуфляжном костюме, серых кроссовках с белой подошвой.
Полиция Владивостока разыскивает мужчину, подозреваемого в квартирной краже..Видео: предоставлено пресс-службой УМВД России по Владивостоку
Полиция предлагает всем, кто опознал подозреваемого, пострадал от его действий или располагает информацией о его местонахождении, обратиться по телефонам: 8984-159-9275, 8914-343-6949 или 2490-004 (Дежурная часть УМВД России по г. Владивостоку).
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ИСТОЧНИК KP.RU