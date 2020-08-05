Премиальная кредитная карта Сбербанка — за полцены

Сбербанк предлагает клиентам премиальную кредитную карту World Mastercard Black Edition за полцены при ее оформлении с 1 августа по 30 сентября 2020 года:

- 2450 рублей вместо 4900 — стоимость годового обслуживания;

- бесплатное снятие наличных — в банкоматах любых банков.

Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Вместе с Mastercard мы рады предложить клиентам премиальную кредитную карту с двойной выгодой. Во-первых, мы в два раза снизили стоимость обслуживания карты. Во-вторых — отменили комиссию за снятие наличных в любом банкомате. И самое главное: оба этих условия будут действовать не только в период акции, а всегда».

Алексей Волков, директор по развитию и продажам продуктов Mastercard в России:

«Россияне все чаще предпочитают совершать платежи безналично и выбирают банковские карты как самый удобный и современный инструмент оплаты. Совместно со Сбербанком мы предлагаем редкую возможность получить на особых условиях премиальную карту из нашей линейки со специальным предложением».

Держателям кредитной карты World Mastercard Black Edition Сбербанка доступны:

- повышенные бонусы СПАСИБО (10% от стоимости покупки — на АЗС, в Gett и Яндекс.Такси, 5% — в кафе и ресторанах, 1,5% — в супермаркетах, 0,5% — в остальных торговых точках);

- скидки и специальные предложения от Mastercard.

Условия использования карты:

- до 50 дней — льготный период (без процентов);

- до 3 млн рублей — кредитный лимит;

- от 21,9% до 23,9% — процентная ставка.

Оформить карту можно в Сбербанк Онлайн или в отделении банка