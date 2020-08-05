В Приморье жителям обеспечат доступ к морю в соответствии с законом

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:45:40+03:00

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В Приморье пройдет проверка исполнения федерального законодательства о беспрепятственном доступе жителей края к береговой полосе моря. Такой поручение дал губернатор края на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Согласно Водному кодексу РФ, водные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, являются объектами общего пользования и каждый гражданин имеет право свободного доступа к ним, чтобы отдохнуть. Исключение составляют случаи установления режима обособленного водопользования водных объектов или их частей для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных государственных или муниципальных нужд, говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края.

— В случае, если мы говорим о морском побережье, то на участке береговой полосы шириной 20 метров любой человек может находиться беспрепятственно, если там не установлены вышеупомянутые ограничения. При этом речь идет именно о проходе к воде пешком, без использования транспортных средств. Например, администрация пляжа, находящегося в аренде, имеет право взимать деньги за парковку автомобилей на специально оборудованных стоянках и за иные услуги. Но проход к воде ограничивать нельзя, — пояснила и. о. руководителя агентства по туризму Приморского края Надежда Удовенко.

Олег Кожемяко поручил министру природных ресурсов и окружающей среды региона Игорю Степаненко совместно с главами муниципальных образований освободить 20-метровую зону пляжей от заборов и ограждений.

— На этой неделе все подобные ограничения, где они имеются, должны быть сняты. Наведите порядок и добейтесь выполнения закона. Совместно с вами будут действовать правоохранительные и надзорные органы, — сказал руководителям территорий губернатор.

Также Кожемяко поручил главам муниципалитетов организовать сбор и вывоз мусора с любых пляжей, находящихся в аренде у предпринимателей или «диких».

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ИСТОЧНИК KP.RU