На объездной дороге в Находке «Примавтодор» приступил к ремонту

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:59:07+03:00

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АО «Примавтодор» начал ремонт одной из важных магистралей Приморья. На объездной дороге в Находке рабочие приступили к фрезерованию и укладке асфальта. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, работы ведутся сразу по двум направлениям: дорожники восстанавливают асфальтовое покрытие в районе Северного проспекта, а также на участке со стороны МЖК.

Всего должны отфрезеровать 7500 квадратных метров разрушенного дорожного полотна и уложить 12000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

«Планируем завершить ремонт до 20 августа», — сообщили представители «Примавтодора».

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ИСТОЧНИК KP.RU