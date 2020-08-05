На объездной дороге в Находке «Примавтодор» приступил к ремонту
АО «Примавтодор» начал ремонт одной из важных магистралей Приморья. На объездной дороге в Находке рабочие приступили к фрезерованию и укладке асфальта. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, работы ведутся сразу по двум направлениям: дорожники восстанавливают асфальтовое покрытие в районе Северного проспекта, а также на участке со стороны МЖК.
Всего должны отфрезеровать 7500 квадратных метров разрушенного дорожного полотна и уложить 12000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
«Планируем завершить ремонт до 20 августа», — сообщили представители «Примавтодора».
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ИСТОЧНИК KP.RU