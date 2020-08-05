2020-08-05T09:59:07+03:00
Общество

На объездной дороге в Находке «Примавтодор» приступил к ремонту

Предстоит уложить 12000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Всего должны отфрезеровать 7500 квадратных метров разрушенного дорожного полотнаВсего должны отфрезеровать 7500 квадратных метров разрушенного дорожного полотнаФото: пресс-служба правительства Приморского края
Изменить размер текста:

АО «Примавтодор» начал ремонт одной из важных магистралей Приморья. На объездной дороге в Находке рабочие приступили к фрезерованию и укладке асфальта. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, работы ведутся сразу по двум направлениям: дорожники восстанавливают асфальтовое покрытие в районе Северного проспекта, а также на участке со стороны МЖК.

Всего должны отфрезеровать 7500 квадратных метров разрушенного дорожного полотна и уложить 12000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

«Планируем завершить ремонт до 20 августа», — сообщили представители «Примавтодора».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24