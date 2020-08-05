Китаец попытался вывезти из Приморья контрабандой 80 тысяч долларов США
Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого по пункту «а» части 2 ст. 200.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс денежных средств в особо крупном размере".
В мае 2020 года водитель грузовика — гражданин КНР — по работе оказался на территории Российской Федерации. Двое сограждан попросили мужчину вывезти с территории России в общей сложности 80 тысяч долларов США, чтобы передать их на территории Китая знакомым. Водитель знал, что по российским законам без письменного декларирования можно перевезти через границу в эквиваленте не более 10 тысяч долларов США, но решил рассказывать таможенникам о более крупной сумме. Доллары китаец спрятал в салоне автомобиля.
Преодолеть границу без проблем гражданину Китая не удалось. На момент обнаружения таможней незадекларированных долларов их эквивалент по отношению к рублю составлял более 5 миллионов рублей, что по закону является особо крупным размером.
Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU