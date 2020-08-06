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Приморец, взламывавший аккаунты в соцсетях, пойдет под суд

Молодого человека обвиняют в нанесении вреда критической информационной инфраструктуре РФ
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Житель Приморья взломал 21 аккаунт пользователей одной из социальных сетей

Житель Приморья взломал 21 аккаунт пользователей одной из социальных сетей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура в Приморье утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 21-летнего местного жителя по части 2 статьи 274.1 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, повлекший причинение вреда информационной системе».

В январе молодой человек нашел у 21 пользователя социальной сети телефонные номера одного из сотовых операторов. С помощью двух подельников он получил пароли доступа к модулю «Личный кабинет» системы самообслуживания абонентов. «Хакер» незаконно заходил в «личные кабинеты» и включал переадресацию входящих звонков на свой телефонный номер. Это позволило злоумышленнику получить доступ к аккаунтам социальной сети, «привязанным» к номерам сотового оператора. Мужчина сменил пароли доступа, чтобы в дальнейшем использовать аккаунты в корыстных целях. После чего он отключил функцию переадресации вызовов.

Компьютерная информация системы самообслуживания абонентов телекоммуникационной компании относится к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации. Действия «взломщика» нанесли, по мнению следствия, этой инфраструктуре существенный вред.

По сообщению пресс-службы Прокуратуры Приморского края, расследование уголовного дела проводилось следователями следственного отдела УФСБ России по Приморскому краю. Далее дело будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельные производства.

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