Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет во Владивостоке в конце августа

Корабли ТОФ Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

«Армия-2020» — международный военно-технический форум под таким названием пройдет в Приморье с 27 по 29 августа. Цель мероприятия — демонстрация сил Тихоокеанского флота на статической выставке вооружения и военной техники и экспозиции предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения. Для этого будут задействованы пять площадок.

Церемонии открытия и закрытия форума состоятся на 33-м причале Тихоокеанского флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ. Там планируют представить боевые корабли и вспомогательные суда, устроить экспозицию боевой техники и техники спецназначения Береговых войск ВМФ, снаряжение поисково-спасательной службы.

На аэродроме Центральная Угловая в пригороде Владивостока гости форума увидят авиационную технику морской авиации ВМФ, самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ, а также современные зенитно-ракетные комплексы.

На «Ворошиловской батарее» в филиале парка «Патриот» на острове Русский развернут экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Научно-деловая часть программы форума пройдет на базе ДВФУ и в Доме офицеров флота: состоятся научные конференции и круглые столы. В университете специалисты увидят обновленную экспозицию продукции ряда предприятий оборонной промышленности.

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