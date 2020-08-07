На речке Соленая во Владивостоке станет на двух уток-мандаринок больше

Во Владивостоке на улице Успенской в районе дома № 100 появится новый арт-объект
Фото: Администрация Владивостока
Мэрия Владивостока сообщила о скором появлении в городе еще одного арт-объекта: пара уток-мандаринок возле цветка лотоса.
— Сейчас завершается ремонт участка от дома № 77 до № 100 по улице Успенского. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При ремонте в районе дома № 100 было создано разворотное кольцо, на котором и будет установлен новый арт-объект, — рассказали представители городского управления дорог и благоустройства.
Живые утки-мандаринки каждую весну прилетают в на реку Соленую
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Пресс-служба администрация краевого центра, сообщает, что фигуры уже привезены во Владивостоке и будут установлены приблизительно через неделю.
«КП-Владивосток» хотела бы отметить, что именно на улице Успенского в протоке реки Соленой можно увидеть живых уток-мандаринок. Весной, когда прилетают эти яркие птицы, это место весьма любят посещать фотографы. Там же неравнодушные горожане устроили небольшой парк с деревянными фигурками уточек, скамеечками и качелями.
Яркие птицы неизменно привлекают внимание фотографов
Фото: Сергей БАЛАНОВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14