На речке Соленая во Владивостоке станет на двух уток-мандаринок больше

Во Владивостоке на улице Успенской в районе дома № 100 появится новый арт-объект Фото: Администрация Владивостока

Мэрия Владивостока сообщила о скором появлении в городе еще одного арт-объекта: пара уток-мандаринок возле цветка лотоса.

— Сейчас завершается ремонт участка от дома № 77 до № 100 по улице Успенского. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При ремонте в районе дома № 100 было создано разворотное кольцо, на котором и будет установлен новый арт-объект, — рассказали представители городского управления дорог и благоустройства.

Живые утки-мандаринки каждую весну прилетают в на реку Соленую Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пресс-служба администрация краевого центра, сообщает, что фигуры уже привезены во Владивостоке и будут установлены приблизительно через неделю.

«КП-Владивосток» хотела бы отметить, что именно на улице Успенского в протоке реки Соленой можно увидеть живых уток-мандаринок. Весной, когда прилетают эти яркие птицы, это место весьма любят посещать фотографы. Там же неравнодушные горожане устроили небольшой парк с деревянными фигурками уточек, скамеечками и качелями.

Яркие птицы неизменно привлекают внимание фотографов Фото: Сергей БАЛАНОВ

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