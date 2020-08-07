К чему готовиться приморцам, летящим за границу, рассказала глава Роспотребнадзора Приморья

Российские граждане, вернувшись из-за границы, должны в течение трех дней пройти ПЦР-обследование на COVID-19 Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава приморского управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская обозначила действия, которые предстоит совершить приморцам, уехавшим за границу и собирающимся вернутся авиарейсом.

По возвращении на Родину все российские граждане должны будут в течение трех дней пройти ПЦР-обследование на коронавирусную инфекцию в любой лаборатории и загрузить прокол исследования на портале госуслуг. Постановление об этом вступило в силу с 1 августа 2020 года.

— На сайте появилась новая форма под названием «Регистрация прибывающих в РФ». Заполнять ее придется уже всем, кто решит поехать за рубеж и вернуться на самолете. Притом сделать это надо будет до регистрации на рейс. Анкеты в течение суток будут передаваться в территориальный орган Роспотребнадзора по месту, куда направляется гражданин, — сообщила Татьяна Детковская.

1. Нужно зайти на сайт www. gosuslugi. ru и авторизоваться. Для заполнения формы приезжающих, достаточно упрощенной учетной записи: если вы до сих пор не зарегистрированы на Госуслугах, укажите ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации придет СМС с кодом подтверждения. Вводите его — и учетная запись будет создана.

2. Заполнить анкету. В ней просят предоставить паспортные данные, загрузить фотографию анфас, указать место постоянной регистрации и фактического проживания, данные о семье, информацию о пребывании за границей и способах передвижения при въезде.

Процедуру прохождения диагностики придется оплачивать лично гражданам.

Отмечается, что в случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прилета в РФ граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций (вызвать врача на дом).

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