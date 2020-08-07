После дождичка в четверг: автобус № 55 «дрифтанул» на мокрой дороге во Владивостоке

Скриншот видео Инстаграм dpskontrol125rus

Свидетелями весьма опасного маневра, совершенного рейсовым автобусом, стали жители Владивостока на Народном проспекте в районе остановки Военное Шоссе 6 августа.

Машину, работающую на маршруте № 55, судя по всему, занесло на мокрой дороге. В какой-то момент автобус фактически двигался перпендикулярно потоку транспорта. Насколько позволяет разглядеть качество съемки, салон автобуса почти пуст.

В комментариях под видео в Инстаграм dpskontrol125rus пользователи шутят про «влажный владивостокский дрифт», возмущаются слишком большой скоростью транспортного средства и количеством водителей-мигрантов, выражают сомнение в качестве «резины на басике» и радуются, что никто не пострадал.

Интересно, что автор видео, выложивший кадры в социальную сеть, вел съемку, передвигаясь на велосипеде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14