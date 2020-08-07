Со стройки в центре Владивостока исчезла брусчатка и плитка на миллион рублей

Стройка в Аксаковском переулке - здесь появится музей «Россия – моя история»
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства хищения строительной плитки и брусчатки с территории строящегося объекта. О пропаже имущества стражам порядка сообщил представить компании.
Как пояснил сотрудник производственной компании, неизвестные похитили гранитную плитку и брусчатку со строительной площадки на Аксаковском переулке возле здания бывшей библиотеки ДВФУ.
С места происшествия пропали несколько палет со строительными материалами стоимостью более миллиона рублей. По предварительным данным, плитка и брусчатка вывозилась партиями на грузовом авто в район пригорода.
Стражи порядка осмотрели строительную площадку и приступили к установлению всех обстоятельств пропажи материалов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кстати, недавно СМИ сообщили, что «Приморский культурно-исторический центр», оператор строящегося во Владивостоке музея «Россия – моя история», отсудил у подрядчика 60 миллионов рублей. Именно этот музей строится сейчас на месте бывшей библиотеки в Аксаковском переулке.
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