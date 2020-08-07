Общее число инфицированных COVID-19 в Приморье превысило 7,5 тысячи человек

Коронавирус за минувшие 24 часа диагностирован еще у 96 приморцев Фото: pixabay.com

Коронавирус за минувшие 24 часа диагностирован еще у 96 приморцев, сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Число зараженных жителей края за все время эпидемии составило уже 7510 человек.

— Умерли 90 человек. Двое скончавшихся за сутки — это мужчина 53 лет и 83-летняя женщина. Победили болезнь 5888 человек, из них 79 — за прошедший день, — уточнила глава ведомства.

По мнению Детковской, в Приморье по-прежнему наблюдается высокий уровень заболевания COVID-19.

— Мы запускаем экономику, открываем торговые точки, предприятия, но контроль за их работой усиливается. Нельзя допускать новых вспышек заболевания, поэтому нагрузка на административные комиссии возрастает, — в свою очередь заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По его утверждению, деятельность административных комиссий скоро станет более эффективной за счет того, что сейчас оттачивается алгоритм работы, нарабатывается юридическая практика и взаимодействие с другими органами.

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