90 человек погибло в Приморье от коронавируса

Мужчина 53 лет и 83-летняя женщина умерли в Приморье от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

О смерти еще двух приморцев от COVID-19 сообщила на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Общее число жителей края умерших на протяжении всей эпидемии — 90 человек.

— Двое скончавшихся за сутки — это мужчина 53 лет и 83-летняя женщина, — уточнила глава санитарного ведомства.

Она же рассказала, что к сегодняшнему дню победили болезнь 5888 человек, из них 79 — за прошедший день.

В Приморье по-прежнему наблюдается высокий уровень заболевания COVID-19 и продолжает действовать режим повышенной готовности.

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