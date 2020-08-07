Во Владивостоке мужчина порезал все колеса соседского авто. Рассказываем, что теперь ему грозит

Мужчина засветился на камеру. Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации оказались владельцы Mazda Bongo, колеса которой оказались порезаны. Под покровом ночи к машине пробрался мужчина и испортил все 4 шины. Поступок «героя», который судя по всему решил таким образом наказать за парковку на повороте, так бы и остался незамеченным, но спасибо бдительным соседям. Уже с утра мстителя удалось опознать, но решить соседский конфликт миром не получилось. Рассказываем, что теперь грозит нарушителю.

История развернулась во дворе дома №9 на улице Марины Расковой. Автомобиль хоть и стоял на повороте, но судя по видео, особо движению не мешал. Один из жителей многоэтажке решил бороться с неправильной по его мнению парковкой радикальным методом. Вот только мужчина не ожидал, что противоправные действия будут засняты.

Хозяева машины написали заявление в полицию. Личность соседа удалось установить довольно быстро, вот только компенсировать ущерб в полном размере, провинившаяся сторона не пожелала.

– Сначала он мне предложил 5000 рублей, когда объяснила, что разбираться будет через полицию, перезвонил и обещал отдать 10000, если я заберу заявление. Но сумма ущерба у нас выше, сами колеса стоят 13, а еще же нужно заплатить за перебортировку, – рассказала «КП» пострадавшая.

По словам девушки, на связь вышла и жена мужчины, который резал колеса. Дама написала гневное сообщение с угрозами и лишь усугубила ситуацию. Теперь в конфликте между соседями придется разбираться официальным инстанциям.

Стоит отметить, что нехватка парковочных мест во дворах приморской столицы, нередко оборачивается подобной ситуацией. Так, по словам очевидцев, недавно оказались порезаны и колеса у автомобилей припаркованных вдоль домов на проспекте Красного Знамени, 90-94. Часто поступают сообщения и из других районов города.

Напомним, порча чужого имущества – серьезное правонарушение. За умышленное уничтожение или повреждение собственности по статье 167 УК РФ грозит крупный денежный штраф – до 40000, либо в сумме дохода до трех месяцев. Также подобный проступок может быть наказан обязательными или исправительными работами. При самом неблагоприятном исходе злодея и вовсе могут отправить в колонию на срок до двух лет. Подобная практика уж есть в других регионах России.

Чтобы не нажить себе проблем и врагов, нужно действовать законными методами. Фото и видео с авто нарушителя, например, если он стоит на тротуаре или перегораживает проезд, можно направить в ГИБДД. На официальном сайте госавтоинпекции Приморского края есть специальная вкладка для приема обращений.

Пожаловаться на нарушителей можно на официальном сайте. Фото: с сайта гибдд.рф

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14