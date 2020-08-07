В Приморье незаконно ввезли медикаменты почти на 2 миллиона рублей

Жители Приморья приобрели лекарственные средства не прошедшие госрегистрацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило два уголовных дела о незаконном ввозе в страну в крупном размере незарегистрированных лекарственных средств — часть 1 статьи 238.1 УК РФ.

Первое дело касается 26-летней жительницы Приморья. В этом году она заказала курьерской доставкой из Республики Корея лекарственные средства и медицинские изделия. В дальнейшем женщина собиралась продать полученный товар.

Посылка пришла во Владивосток в апреле и была получена адресатом. Как сообщает пресс-служба ДВ СУ на транспорте СК РФ, сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю изъяли у женщины лекарственные средства и медицинские изделия, не прошедшие государственную регистрацию, на сумму свыше 1,7 миллиона рублей.

Второе уголовное дело было возбуждено против 25-летнего мужчины из Владивостока, который уже в июне продал опять же медикаменты производства Южной Кореи на сумму свыше 130 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14