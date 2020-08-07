Все дело в огурцах: найти угнанный автомобиль в Приморье помогли заготовки на зиму

Авто нашли в одном из гаражей, которым долгое время не пользовались Фото: Ярослав ЮРИН

Историю, которая случилась с автолюбительницей из Владивостока, иначе, как чудесной не назовешь. В конце июля у жительницы Ленинского района города со двора угнали автомобиль. Естественно владелица обратилась в полицию, разместила объявление в сосцетях и не теряла надежду вернуть свою собственность, так и произошло.

Двор многоэтажки, где стояла машина оборудован камерами, но как назло в ту ночь был сильный туман, поэтому по видео не получилось распознать угонщиков. Казалось машина бесследно пропала. Но к счастью, страдания хозяев были недолгими, иномарка чудным образом нашлась. При этом в чужом гараже, владельцы которого сами опешили от подобного сюрприза.

– Друзья, вчера, на 6-й день поисков, машина нашлась. Сама. В буквальном смысле. Это чудесная история о том, как большой урожай огурцов заставил людей пойти в гараж, где они не бывают по полгода, чтобы взять банок для консервации... А там она, моя машина. Почти без повреждений, – поделилась радостной новостью на своей страничке в интернете пострадавшая.

Вот так, благодаря консервации, удалось найти чужой автомобиль. Во всех подробностях этой истории разбирается полиция. Специалистам предстоит выяснить, у кого был доступ в гараж, и, кто сделал из него «отстойник» для авто.

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