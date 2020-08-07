Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Правительство России выделило региональному оператору по вывозу отходов в Приморье 118 миллионов рублей

Деньги помогут сбалансировать сложную финансовую ситуацию, сложившуюся из-за эпидемии коронавируса
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
КомментироватьОставить комментарий
118 миллионов рублей получит Приморский край на поддержку регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов

118 миллионов рублей получит Приморский край на поддержку регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов

Фото: Милана СОКОЛ

118 миллионов рублей получит Приморский край на поддержку регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов. Это часть от выделенных Кабмином РФ на эти цели российским регионам 9 миллиардов рублей.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на сумму 118 миллионов уже заключено соглашение с Минприроды России. Деньги направят на погашение кассовых разрывов, возникших из-за понижения платежей как населения, так и юридических лиц во время пандемии COVID-19.

— У многих жилищно-коммунальных предприятий наблюдается снижение платежей. Кроме того, было принято решение об отмене пени до 2021 года за неоплату услуг ЖКХ. Однако, нужно понимать, что работу по вывозу и утилизации отходов ни прервать, ни остановить невозможно. Несмотря на то, что перебоев с вывозом мусора в Приморье допущено не было, направляемые федеральные средства помогут сбалансировать финансовое состояние регионального экологического оператора, — рассказала Елена Пархоменко.

СПРАВКА:

КГУП «Приморский экологический оператор» в статусе регионального оператора ТКО Приморья — это бывший МУПВ «Спецзавод № 1».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14