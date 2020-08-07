Правительство России выделило региональному оператору по вывозу отходов в Приморье 118 миллионов рублей

118 миллионов рублей получит Приморский край на поддержку регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов Фото: Милана СОКОЛ

118 миллионов рублей получит Приморский край на поддержку регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов. Это часть от выделенных Кабмином РФ на эти цели российским регионам 9 миллиардов рублей.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на сумму 118 миллионов уже заключено соглашение с Минприроды России. Деньги направят на погашение кассовых разрывов, возникших из-за понижения платежей как населения, так и юридических лиц во время пандемии COVID-19.

— У многих жилищно-коммунальных предприятий наблюдается снижение платежей. Кроме того, было принято решение об отмене пени до 2021 года за неоплату услуг ЖКХ. Однако, нужно понимать, что работу по вывозу и утилизации отходов ни прервать, ни остановить невозможно. Несмотря на то, что перебоев с вывозом мусора в Приморье допущено не было, направляемые федеральные средства помогут сбалансировать финансовое состояние регионального экологического оператора, — рассказала Елена Пархоменко.

СПРАВКА:

КГУП «Приморский экологический оператор» в статусе регионального оператора ТКО Приморья — это бывший МУПВ «Спецзавод № 1».

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