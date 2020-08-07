Где мама? Во Владивостоке на улице нашли 2-летнюю девочку, потерявшую родителей

Девочке на вид не больше трех лет. Фото: "Примпоиск"

Тревожное сообщение появилось в аккаунте волонтеров «Примпоиска». Во Владивостоке нашли совсем крохотную девочку. Малышка гуляла у дома по Русской улице. Ее обнаружили в Лесном квартале. Родителей поблизости не было, а вид у ребенка был растерянный. Информацию о девочке волонтерам передали сотрудники ПДН. На вид крохе не больше трех лет.

- Она еще совсем не разговаривает, поэтому не можем узнать ни то, как ее зовут, ни то, где ее родители. Она только ручкой куда-то показывала, но потом запуталась. Поэтому узнать, где ее родственники пока не можем, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Кристина, волонтер «Примпоиска».

Если вы видели этого ребенка ранее или знаете, где могут находиться ее родители, позвоните, пожалуйста, по телефонам: 8(4234) 232-05-26 ОП 5 ОМВД по Владивостоку или 102 полиция, 8 914 721 22 32 – волонтеры.

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