Август — сезон трагедий на воде. В Приморье увеличилось количество несчастных случаев с отдыхающими

Отдых у воды может закончиться трагически Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье типично для этого времени года отмечается увеличение количества происшествий с отдыхающими у воды: на морских пляжах, озерах, реках и т. п. Есть и те, что заканчиваются трагически.

Находкинский поисково-спасательный отряд сообщил о гибели в морских волнах мужчины в поселке Южно-Морской.

На одном из пляжей Ливадии под Находкой отдыхающий мужчина спас двух женщин. Мать и дочь плыли на надувном матрасе, когда их накрыла и оглушила большая волна. Вытащив почти захлебнувшихся женщин на берег, случайный спасатель пытался оказывать первую помощь до момента прибытия бригады скорой помощи. Сообщается, что одну из женщин госпитализировали.

Увы, двумя сутками ранее, 5 августа, в Ливадии история с купанием закончилась смертью 51-летнего мужчины. Ни очевидцы, ни прибывшая позже скорая реанимировать человека не смогли.

Как сообщает PrimaMedia, со ссылкой на дежурного спасателя, за сегодня только на пляжи Ливадии поступило более полутора десятков вызовов спасателей.

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