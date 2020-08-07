Во Владивостоке в разгаре строительный сезон

Глава города проверил ремонт на улице Монтажной. Фото: Анастасия Котлярова

Нынешний строительный сезон во Владивостоке выдался ударным. Работы кипят по всем фронтам: во дворах многоэтажек устанавливают детские и спортивные площадки, на центральном маршруте штукатурят и окрашивают фасады домов, а также реставрируют исторические здания. На многих дорогах города, годами не видевших нового асфальта, сегодня укладывают свежее покрытие. Все работы - на контроле у главы Владивостока.

Во дворах на Калинина, 43, и Сахалинской, 45, теперь многолюдно и слышится детский смех. У малышей и взрослых появились новые места для общения. Пока ребятня испытывает яркие горки и качели, взрослые могут отдохнуть на лавочках или, как во дворе дома № 43 на Калинина, позаниматься на спортивных тренажерах.

Как реализуется программа по благоустройству дворов, проверил глава города Олег Гуменюк. Специалисты управления содержания жилого фонда объяснили, что в данный момент ремонт дворов ведется по 89 адресам, всего их в списке более 100. Площадки делаются комплексно и рассчитаны на жителей сразу нескольких домов.

Следующей точкой в маршруте градоначальника стала улица Монтажная, которую ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке смонтировано более 430 метров водоотвода с подключением к существующей сети ливневой канализации. Установлены 29 новых люков на сетях инженерных коммуникаций. Теперь подрядной организации предстоит уложить новое асфальтовое покрытие на проезжей части в два слоя, верхним станет слой из сверхпрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона.

На улице Борисенко, 104а, в данный момент обновляют фасад. Глава Владивостока в ходе рабочей поездки пообщался с местными жителями, и они рассказали, что зимой стены дома промерзали. «Ужасно холодно было. Сейчас нам утепляют дом, надеемся, что станет гораздо комфортнее», - рассказали люди.

Всего в списке ремонта этого года фасады 20 зданий. Подрядчики сейчас работают по 13 адресам. На объектах восстанавливают штукатурную облицовку и окрашивают их. В списке много старых зданий, в том числе исторических.

- Преображение Владивостока ведется по многим направлениям. Это и фасады, и дворы, и дороги, и скверы. Все то, из чего складывается комфорт жителей, - отметил глава Владивостока Олег Гуменюк. - Поэтому от подрядчиков при производстве работ мы требуем соблюдения технологий и сроков. Еженедельно езжу и контролирую сам, мои сотрудники регулярно на объектах бывают. И, конечно, неоценимую помощь по контролю оказывают нам сами жители, которые хотят жить в современном и красивом городе.