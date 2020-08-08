«Covid – это реальность»: мэр Артема заразился коронавирусом

Вячеслав Квон ушел на больничный из-за коронавируса. Фото: администрация Артема.

Вячеслав Квон, глава Артемовского городского округа, заразился коронавирусом. Новоизбранный мэр рассказал об этом на своей официальной странице в сети. Там он сообщил, что в выходные дни был в контакте с человеком, у которого подтвердился Covid-19. В целях безопасности Вячеслав Квон сдал анализы в пятницу и во вторник ушел на самоизоляцию. Вчера, 7 августа, пришли положительный результаты на коронавирус. Именно поэтому глава уходит на больничный.

- Не очень удачное время, достаточно много работы, но тем не менее считаю, что команда, которая сформировалась сегодня, способна решать и осуществлять все наши планы. Хотел бы обратиться ко всем: друзья, Covid – это реальность. Берегите себя, берегите своих близких, берегите окружающих. Не пренебрегайте рекомендациями и средствами защиты, - говорит Вячеслав Квон.

Завершил мэр свое обращение к горожанам извинениями. Он попросил прощения за то, что все так получилось.

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