Число больных коронавирусов в Приморье продолжает расти. Свежая статистика

В Приморье снова прирост заболевших Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приморье предоставил актуальные данные на утро 9 августа. Статистика остается неутешительной. Специалисты по-прежнему выявляют много новых случаев опасной болезни. Всего за сутки диагноз подтвердился у 96 пациентов. Общее число больных с начала эпидемии достигло 7 703 человек.

– Врачи обращают внимание на то, что существенная часть заболевших переносят коронавирус тяжело. Специалисты настоятельно рекомендуют строго соблюдать санитарные правила, в том числе масочный режим и социальную дистанцию, – отметили в правительстве Приморья.

По данным оперштаба, за сутки в крае выздоровели 70 человек. Всего за время пандемии вылечиться удалось 6 008 приморцам. За последние 24 часа медики обследовали 2 714 пациентов.

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