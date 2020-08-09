«Пройти невозможно от вони»: дикий пляж в Приморье превратили в свалку

Мусора на побережье становится все больше. Фото: dalnegorsk_online

Популярное место отдыха в Приморье утопает в грязи. Мусор на пляже неподалеку от села Рудная Пристань Дальнегорского городского округа пребывает с каждым днем. Специальной площадки для сбора отходов на диком пляже нет, а увозить с собой мусор многие не желают. Вот и оказывается захламлено побережье. Ситуацию усугубляют вороны и собаки, которые роются в отходах в поисках еды.

Бухта Рудная расположена на западном побережье Японского моря. Пожалуй самый известный мыс – мыс Бринера. Как уверяют местные жители, такая ситуация возникает на многих пляжах побережья каждый год, когда к морю устремляется поток туристов из разных городов.

«В прошлом году с друзьями убрались в бухте Второе Лангоу, вывезли 5 тонн мусора!!! Но отдыхающим по фиг, им плевать. Хабаровск так вообще отличился. Стояли с флагами ВДВ, вчера смотрю, смылись и такую грязь после себя оставили», «Нам завидуют, что 30 минут и у моря. Но стыдно гостей вести на море. Свинство! Везде, на всем побережье», – делятся в соцсетях местные жители.

Что касается именно Рудной, отходы здесь сваливают в импровизированную мусорку – старая шина от большегруза.

«2-3 недели назад было чисто. И колесо можно было разглядеть внутри». «Дожди льют и все смывают в воду. В любой другой стране это называется экологической катастрофой», «Все проблемы в поступках и головах людей. Нет контейнера здесь, увези туда, где он есть. Некоторым хоть через каждые метр поставь баки для мусора, все равно туда выбрасывать не будут. И про коров без присмотра также сказать можно, и про собак домашних, которые не там справляют нужду. Они не виноваты, все дело в людях», – отмечают пользователи сети.

Жители Дальнегорского городского округа переживают за экологию. Фото: administration_dalnegorsk

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