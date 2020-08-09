«Устали уже жаловаться»: наркодилеры атаковали один из районов Владивостока

«Спасу от них нет, устали жаловаться» – сетуют жители Первомайского района Владивостока на действия обосновавшихся в их дворе наркодилеров и их клиентов. Жительница дома №5 на улице 40-лет ВЛКСМ поделилась в социальных сетях видео, на котором целая компания перекапывает клумбы. Горожанка уверена, что делается это отнюдь не в агрономических целях.

По словам автора видео, подобные ситуации в их дворе не редкость. Женщина констатирует, что действия разворачиваются среди бела дня, а поблизости гуляют дети.

Пользователи социальных сетей отмечают, что с такими личностями нужно разбираться по-мужски. Однако стоит отметить, что в этом случае наказание могут понести уже сами жильцы. Так что самый верный способ борьбы с нарушителями – вызвать полицию.

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