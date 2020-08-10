Хозяин жизни на новеньком Lexus портит нервы жильцам многоэтажки во Владивостоке

Жильцы многоэтажки жалуются на владельца Lexus. Фото: dps_mesto

Персональную парковку на тротуаре решил себе устроить водитель люксового внедорожника во Владивостоке. Жильцы одной из многоэтажек Ленинского района пожаловались на действия автомобилиста в сети. В ответ горожане получили много советов, как бороться с нарушителем.

Джип полностью перегородил проход по тротуару. Фото: dps_mesto

Проезд во дворе дома №25 на Толстого узкий, длинный и запаркованный. Жильцы с помощью управляющей компании уже несколько раз пытались решить проблему с парковкой и облагородить территорию. На прошлой недели вдоль тротуаров были установлены дикоративные вазоны. Которые служат не только в качестве красивых клумб, но и как ограничители для парковки у подъездов. Но нашлись те, кому красота мешает.

– Несколько лет назад вазоны уже ставили, их снесли автомобили сразу же, поэтому сейчас, наученные горьким опытом, прикрепили их металлическими штырями к асфальту. Для большинства подъездов дома это сработало, но не у четвертого – на следующий же день жильцы увидели, что вазоны сломаны, выкинуты на ближайшую мусорку, а на их месте красуется новехонький Lexus. Вазоны восстановили – но ситуация снова повторилась! Не может же управляйка каждый день ставить вазоны, на это никаких средств не хватит… Опубликуйте, пожалуйста, вдруг у кого-то проснется совесть, – поделилась расстроенная жительница дома в популярном автомобильном паблике Приморья.

Новенькие вазоны оказались на помойке. Фото: dps_mesto

Реакция пользователей сети не заставила себя ждать. Однако большинство приморцев уверены, что к совести в данном случае взывать бесполезно и нужно действовать радикально.

«Управляйке написать заявление в полицию, за порчу гос. имущества, те скинут участковому, пусть работает. Развернуть это можно от нарушения общественного порядка и до «хулиганки». Разок 15 суток отсидит, задумается», «Звонить в ГИБДД. Пусть забирают на эвакуатор и на арест площадку. На тротуарах парковаться нельзя. Если только для разгрузочно- погрузочных работ и то на 10 минут. Но, если уж реально грузятся, то можно и подольше. А так, запрещено. Тротуар, для прохода людей», – советуют приморцы.

Среди советов также нашлись карательные методы воздействия – в виде пшена на крыше, пакета с мусором и прочее. Но действенным и законным все же будет обращение в полицию из-за нарушения ПДД.

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