В Приморье «танк» сбил мотоциклиста насмерть

ДТП произошло недалеко от села Загородное. Фото: пресс-служба УГИДДД УМВД России по Приморскому краю

В ночь с субботы на воскресенье в приморском селе Загородное произошло столкновение мотоцикла «Ирбус» и техники, которую в пресс-релизе УМВД России по Приморскому краю обтекаемо назвали «самоходным транспортным средством». Судя по фото, представленном пресс-службой, участником ДТП стал МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный). В результате столкновения мотоциклист погиб.

По предварительным данным, 20-летний водитель, управлявший транспортером, двигался по автодороге «Уссурийск — Загородное» со стороны села Новоникольска в направлении Уссурийска. Мощная машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом. 36-летний мотоциклист получил тяжелые травмы, от которых скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Водитель самоходного транспортного средства к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в текущем году не привлекался, состояние опьянения не установлено.

По данным ведомства, большая часть происшествий выходных дней была связана со столкновениями транспортных средств. Пик ДТП пришелся на субботу.

Мотоциклист от полученных во время аварии травм умер в машине скорой помощи. Фото: пресс-служба УГИДДД УМВД России по Приморскому краю

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