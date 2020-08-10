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Цветные жилеты и жетоны получили члены административных комиссий в Приморье

А 9 организаций во Владивостоке получили «последнее предупреждение» по итогам проверок
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Губернатор Приморья поручил взять под особый контроль сельскохозяйственные ярмарки

Губернатор Приморья поручил взять под особый контроль сельскохозяйственные ярмарки

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

У административных комиссий, следящих за соблюдением режима повышенной готовности в Приморском крае, появилась специальная форма: цветной жилет и жетон.

За воскресенье, 9 августа, комиссии проверили в общей сложности более 4,7 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 90 административных протоколов — нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Как доложил на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 мэр Владивостока Олег Гуменюк, в результате проверок повторно были предупреждены торговые центры «Родина», FreshPlaza, SkyCity, «Березка», гипермаркет «В-Лазер», «Пивомаркет», «Некрополь», «Геометрия фитнеса» и автовокзал.

«Если эти объекты не устранят предписанные нарушения, мы их закроем», — заявил Олег Гуменюк.

В торговых центрах и на автовокзале также не соблюдаются необходимые требования Роспотребнадзора. Об этом доложили губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Глава региона в свою очередь обратил внимание на то, что особый контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм нужно уделять открывшимся сельхозярмаркам. Для этого к работе административных комиссий следует подключать волонтеров.

— У фермеров должна быть возможность реализовать свою свежую продукцию. При этом нарушителей санитарного режима нельзя допускать к торговле. Обязательно ношение маски, соблюдение «социальной дистанции», — сказал Кожемяко.

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