Анна Алеко ушла с должности директора Приморской филармонии

Анна Алеко. Фото: личный аккаунт Facebook

Алеко Анна Николаевна покидает должность директора ГАУК «Приморская краевая филармония» с 11 августа 2020 года по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба правительство Приморского края.

Еще несколько дней назад на вопрос об уходе с должности Алеко отвечала, что она находится в отпуске.

Анна Алеко пришла на пост директора филармонии в марте 2016 года. До этого чиновница руководила департаментом культуры Приморского края.

Исполняющей обязанности руководителя филармонии назначена Кочеткова Виктория Владимировна, которая до этого была заместителем Алеко.

Напомним, в крае также сменился министр культуры и архивного дела. Место ушедшего в отставку Максима Бурдело заняла Элеонора Ходова. У ее должности тоже есть приставка врио.

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