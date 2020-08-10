Galaxy Vladivostok Marathon перенесли на сентябрь следующего года

Galaxy Vladivostok Marathon 2019. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Организаторы V Galaxy Vladivostok Marathon приняли решение о переносе спортивного мероприятия на 2021 год. Об этом они сообщили в видеообращении к участникам в социальных сетях. Ранее планировалось, что тысячи спортсменов со всего мира выйдут на старты через полтора месяца — 26 сентября.

— Это не простое для нас решение, ведь этот марафон — пятый по счету. Это наш c вами общий юбилей, и мы считаем, что он должен стать настоящим праздником. Однако, как бы сильно нам не хотелось вместе с вами пробежать по мостам Владивостока, наш главный приоритет — здоровье и безопасность участников. Мы не имеем права игнорировать ситуацию с развитием пандемии COVID-19, не обращать внимание на то, что количество заболевших растет во всем мире. Марафон — это праздник для всех, и на финише мы должны видеть тысячи улыбок, а не медицинских масок, — сказал основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко.

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