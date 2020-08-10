Экстренное предупреждение о грядущем погодном катаклизме сделало МЧС Приморья

МЧС Приморья рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов 11 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

МЧС в Приморском крае сделало экстренное предупреждение об опасном погодном явлении. Ночью и днем 11 августа в восточных, южных и юго-восточных районах региона ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 мм. за 12 часов и менее. Во второй половине ночи и первой половине дня местами ожидаются очень сильные дожди от 50 мм. и более за 12 часов и менее в Находкинском городском округе, Лазовском, Ольгинском, Партизанском муниципальных районах.

На реках юго-восточных, восточных районов края уровень воды может подняться до 1 метра. На отдельных участках возможны подтопления пониженных территорий, хозяйственных объектов, участков дорог.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не отправляться на охоту, рыбалку и туристические маршруты.

Сейчас МЧС в крае работает в режиме повышенной готовности.

Обо всех происшествиях спасатели просят немедленно сообщать по телефонам: 101 и 112.

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