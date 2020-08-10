Фронтовикам вручают телефоны с бесплатной связью

В Приморском крае партия «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы» вручает участникам Великой Отечественной войны телефоны с бесплатной мобильной связью. Одним из первых аппарат получил 7 августа участник Сталинградской битвы – житель Надеждинского района Георгий Николаевич Бровков.

Георгий Николаевич участвовал в обороне Сталинграда с июля 1942 года по январь 1943. С Красной армией прошел путь по югу страны до Чехословакии. Имеет боевые награды: орден «Отечественной войны 2-ой степени», медали «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» и многие другие правительственные награды, включая серебряную медаль от Президента России «70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве».

Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России», глава Надеждинского района Рустям Абушаев, такие же актуальные подарки в год празднования 75-тия Победы преподнесут всем фронтовикам, проживающим в Надеждинском районе.

«На территории нашего района 12 фронтовиков. Все они безусловно получат такие телефоны с безлимитной связью», - сказал Абушаев.

Аппараты от мобильной бригады помощи участникам Великой Отечественной войны получат в Приморье около 500 ветеранов. Средства связи оснащены крупными кнопками, громким звуком и удобны в обращении для людей преклонного возраста.

Напомним, «Единая Россия» поддержала в начале года инициативу «Волонтеров Победы» об организации шефства над фронтовиками и обеспечении мобильными телефонами каждого из них. В свою очередь Министерство связи и массовых коммуникаций при участии сотовых операторов обеспечат их пожизненной безлимитной мобильной связью.