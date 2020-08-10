Неэкстренная стоматология снова станет доступна жителям Приморья со следующей недели

Оказание медицинской стоматологической помощи в Приморье собираются возобновить со следующей недели Фото: Артем КИЛЬКИН

Со следующей недели в Приморском крае планируют возобновить оказание медицинской стоматологической помощи. Причем это должны сделать и детская, и взрослая стоматологические службы, сообщила заместитель председателя правительства Приморья, министр здравоохранения Анастасия Худченко.

— В первую очередь будут открыты отдельно стоящие стоматологические поликлиники. На втором этапе возобновится оказание медпомощи в стоматологических кабинетах при поликлиниках, — уточнила Худченко.

Сейчас в региональном министерстве здравоохранения готовится приказ, который позволит открыть стоматологические поликлиники во всех районах края, а пока стоматологическая помощь оказывается только экстренным пациентам.

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