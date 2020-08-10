Перцовый баллончик защиты от собак применила женщина в Уссурийске против полицейских

За применение насилия в отношении полицейских жительница Уссурийска получила 3 года условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске районный суд вынес приговор местной жительнице 1969 года рождения по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В декабре прошлого года наряд сотрудников полиции прибыл по адресу, который указали обратившиеся в дежурную часть жители Уссурийска. Именно в этой квартире проживает женщина, которая стала позже фигуранткой дела.

После того как правоохранители представились и предъявили свои служебные удостоверения, женщина, как сказано в пресс-релизе Прокуратуры Приморского края, «высказала в их адрес недовольство, а затем брызнула в лицо средство самообороны и защиты от собак «Перцовка». Двое из полицейских получили химический ожог глаз, который квалифицируется как легкий вред здоровью.

Признав подсудимую виновной, суд назначил ей наказание — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14