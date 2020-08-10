В роддом с мигалками и сиреной доставили роженицу полицейские во Владивостоке

Сотрудники ГИБДД встретили маму и новорожденного на пороге роддома. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Владивостокские полицейские встретили на выписке из роддома женщину, которой помогли вовремя добраться до медучреждения.

На улице Спортивная во время дежурства к инспекторам полка ДПС ГИБДД, лейтенантам полиции Евгению Соловьеву и Игорю Касариму с просьбой о помощи обратился взволнованный автолюбитель. Мужчина попросил помочь довезти в родильный дом беременную невестку, у которой уже начались схватки. Полицейские включили сирену на патрульном автомобиле и сопроводили машину с роженицей до больницы. Буквально через 15 минут после того, как женщину передали в руки медиков, на свет появился мальчик весом около 4 килограммов.

Уже на следующий день счастливая мама поделилась в соцсетях своей историей и заочно поблагодарила неравнодушных сотрудников ГИБДД за помощь.

Автоинспекторы и представитель Приморской краевой организации «Всероссийского общества автомобилистов» в день выписки торжественно поздравили маму и малыша прямо у входа в родильный дом и подарили семье детское автомобильное кресло.

Как сообщает пресс — служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, особую благодарность инспекторам дорожно-патрульной службы выразил дедушка новорожденного Шухрат. Мужчина рассказал, что был очень рад встретить отзывчивых полицейских, благодаря которым его невестка Шахноза благополучно родила третьего ребенка.

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