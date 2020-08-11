Модернизированный боевой вертолет «Аллигатор» начал испытания в Приморье

На Ка-52М будут применены все лучшие технические решения. Фото: пресс-служба Минпромторга России

На авиационном заводе «Прогресс» в Приморском крае состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. «На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», — сообщается на сайте Минпромторга России.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, позволяющий повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Машина получила новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит летать даже в арктических условиях. На модернизированном «Аллигаторе» применен новый интерьер кабины пилотов, обеспечивающий выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения, говорится в сообщении.

Летные испытания Ка-52М будут проводиться специалистами разработчика — АО «НЦВ Миль и Камов» совместно со специалистами ААК «Прогресс». Часть испытаний проведут на территории предприятия-изготовителя, а потом машины будут переданы разработчику. После предварительных сдаточных испытаний начнутся государственные совместные испытания.

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