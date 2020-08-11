Прогадал: коммерсант во Владивостоке дал взятку 30 тысяч рублей, за что заплатил штраф в 100 тысяч

Предприниматель во Владивостоке дал взятку начальнику железнодорожной станции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение по уголовному делу против представителя коммерческого предприятия по части 2 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

В 2016 году предприниматель предложил теперь уже бывшему заместителю начальника железнодорожной станции «Мыс Чуркин» в ускоренном порядке организовать подачу и уборку железнодорожных вагонов, прибывших на пути необщего пользования предприятия. За что он «отблагодарил» руководителя взяткой в 30 тысяч рублей.

Во время следствия мужчина вину признал в полном объеме, раскаялся и возместил причиненный преступлением вред, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следователь направил в суд ходатайство о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд его удовлетворил и оштрафовал взяткодателя на сумму 100 тысяч рублей.

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