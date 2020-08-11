Детская парусная школа «Алые паруса» на острове Русском сохранится: предприниматели пришли к согласию

Мэр Владивостока Олег Гуменюк встретился с предпринимателями Викторией Ширяевой и Артемом Моисеенковым Фото: Администрация Владивостока

Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк встретился с арендатором прибрежной территории около поселка Экипажного на Русском острове Викторией Ширяевой и руководителем яхт-клуба «Алые паруса» Артемом Моисеенковым. Встреча была вызвана тем, что после проведения аукциона на право аренды земельного участка на побережье бухты Новик, где победителем стала ИП В. М. Ширяева, в СМИ и социальных сетях появилась информация, что детскую парусную школу лишают места базирования.

Как отмечает управление муниципальной собственности Владивостока, яхт-клуб «Алые паруса» в течение многих лет незаконно занимает эту территорию. Несмотря на неоднократные требования освободить территорию, на ней до сих пор размещена стоянка маломерных судов, ведется ремонт плавсредств, что «нередко сопровождается захламлением участка техническим мусором, а также разливом горюче-смазочных жидкостей». Не исполнил яхт-клуб также и решение суда по освобождению земельного участка.

Согласно существующему законодательству земельный участок был выставлен на аукцион в июле текущего года. Участникам торгов стало, в том числе ООО «ДВ РЕМСЕРВИС» (директор Артем Моисеенков, также являющийся председателем правления общественной организации «Яхт-клуб «Алые паруса»). Наибольшую цену предложило ИП Ширяева — арендная плата 5,68 миллиона рублей в год. Предложение представителя ООО «ДВ РЕМСЕРВИС» было 5,66 миллиона рублей.

Во время встречи Виктория Ширяева заверила мэра в том, что по условиям договора аренды в ближайшее время с территории вывезут мусор и остатки сломанных технических конструкций, затем создадут комфортную базу отдыха. При этом она предложила парусной школе безвозмездно разместить на территории детский парусный флот и спортивное снаряжение.

Организатор общественных мероприятий, активист Денис Ясинков, также присутствовавший на встрече, рассказал главе города, что на этой территории проводились различные спортивные соревнования, в частности именно на этом месте несколько последних лет проводятся зимние соревнования «Тур острова Папенберг». Олег Гуменюк обратился к Виктории Ширяевой с предложением также поддержать городские спортивные мероприятия.

— Готовы сотрудничать с различными спортивными федерациями, заключать соглашения, поддерживать все мероприятия, — сказала бизнесвумен.

Парусной школе также был предложен в аренду ангар площадью более тысячи квадратных метров, где можно размещать ремонтную базу и маломерные суда на зиму.

— Я считаю, что предоставленный нам ангар большой площади, с высокими потолками, позволит хранить весь наш флот шверботов зимой, мачты, тренерские катера, проводить сезонный ремонт. Спасибо за такое решение, — сказал Артем Моисеенков.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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