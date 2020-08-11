Морепродукты напрямую от производителя: губернатор Приморья поручил расширить ассортимент ярмарок

Губернатор Приморья считает, что ассортимент рыбной продукции на рынках может быть расширен Фото: пресс-служба правительства Приморского края

У жителей края должна быть возможность приобрести рыбу напрямую от производителя, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. По мнению главы региона, для этого нужно увеличить присутствие рыбодобывающих компаний на ярмарках.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, такие выводы Кожемяко сделал после того, как в минувшие выходные посетил ярмарку сельскохозяйственных производителей на центральной площади Владивостока. Так губернатор отметил, что ассортимент рыбной продукции от приморских производителей может быть расширен.

— Нужно подключить к этой работе Находкинскую базу активного морского рыболовства, Преображенскую базу тралового флота, компанию "Русское море, — сказал Кожемяко и поручил заместителю председателя правительства Приморья Александру Костенко оперативно проработать этот вопрос.

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