Фильм о «Земле леопарда» покажут на престижном фестивале в Нью-Йорке

Постер документального фильма, который покажут на кинофестивале "Wildlife Conservation Film Festival". Фото: сайт национального парка "Земля леопарда"

Полнометражный документальный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека» был отобран в программу престижного международного кинофестиваля в Нью-Йорке "Wildlife Conservation Film Festival".

Мероприятие освещает проблемы сохранения дикой природы с помощью фильмов, сочетающих профессионализм с актуальной природоохранной тематикой. Оргкомитет фестиваля заинтересовался историей сохранения в России редчайшей в мире крупной кошки — дальневосточного леопарда.

Картина режиссера Александра Мельника была снята по инициативе АНО «Дальневосточные леопарды». Съемки проходили в национальном парке «Земля леопарда» и Москве, а постпродакшн сделан на «Мосфильме». Создатели фильма поднимают философский вопрос — возможна ли гармония человека и природы?

— Численность дальневосточного леопарда значительно выросла, и теперь не только мы, но и вся экологическая общественность понимает, что успех состоялся. Фильм посвящен этому большому проекту, тем людям, которые этим проектом занимались, Сергею Борисовичу Иванову, который не оставляет этот проект ни на один день. Впереди у нас большие цели, и одна из них — рассказать миру о достигнутом, — прокомментировала новость генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды»" Елена Гангало.

В Нью-Йорке ленту презентуют в октябре 2020 года. Планируется и российский релиз проекта — о нем пресс-служба национального парка «Земля леопарда» обещает своевременно сообщено.

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