24 тонны контрабанды на 11 с лишним миллионов рублей провезли из Китая в Приморье

В машине предпринимателя помимо задекларированного груза находилось более 24 тонн иных товаров Фото: Милана СОКОЛ

11,4 миллиона рублей таможенных платежей скрыл от государства предприниматель, ввозивший в Россию из КНР товары народного потребления. Уссурийская таможня совместно с ПУ ФСБ России выявила преступления и возбудила 2 уголовных дела по части 1 статьи 194 УК РФ, пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном и особо крупном размере».

Как сообщил заместитель начальника Уссурийской таможни Алексей Генералов, оперативные сотрудники ведомства выяснили, что в машине предпринимателя помимо задекларированного груза находилось более 24 тонн иных товаров, которые вывозились контрабандно. Недостоверное декларирование привело к уменьшению подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов.

Проводится расследование.

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