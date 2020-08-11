Плюс 93 новых инфицированных COVID-19 в Приморье за сутки

Всего в крае с начала эпидемии было инфицировано 7890 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, прирост заболевших за минувшие сутки составил 93 человека. Всего в крае с начала эпидемии было инфицировано 7890 человек.

— Большинство заболевших за сутки выявлено во Владивостоке — 64 человека. Также новые случаи отмечены в Уссурийске — 11, Арсеньеве — восемь, на других территориях, — уточнила руководитель краевого Роспотребнадзора.

Еще два пациента коронавирусного госпиталя — женщины 63 и 84 лет — скончались в прошедшие 24 часа. Всего 94 человека умерли от COVID-19 в Приморском крае.

Общее число выздоровевших составляет уже более 78% от числа всех заболевших — 6189 человек. Диагноз коронавирус снят с 98 приморцев за сутки.

Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что за вчерашний день в ходе проверок торговых точек, общественного транспорта, баз отдыха и пляжей составлен 101 протокол об административных правонарушениях, по 32 фактам назначен штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14