Крутило по всей дороге: серьезное ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке из-за ДТП образовалась пробка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Авария с участием Toyota Sienta произошла 11 августа во Владивостоке. По каким причинам водитель не справился с управление – предстоит выяснить полицейским, которые сейчас работают на месте ЧП. Из-за аварии осложнено движение с Баляева на Луговую.

Судя по кузовным повреждениям и раскиданным по полосам деталям кузова, машину кидало из стороны в сторону. Передней бампер и вовсе оказался на другой стороне дороги, рядом с трамвайными путями. На данным момент информация о пострадавших выясняется.

После оформления ДТП за разбитой машиной скорее всего приедет эвакуатор. А пока водителям, которые не желают тратить время на затор, лучше продумать пути объезда.

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